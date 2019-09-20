2019-09-20T13:27:18+03:00
Общество

В Ярославле выбрали подрядчика по эвакуации автомобилей

Также ответственных за аналогичную работу назначили в Ярославском и Рыбинском районах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле определился подрядчик по эвакуации автомобилейВ Ярославле определился подрядчик по эвакуации автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области провел первый аукцион на выбор подрядчиков по эвакуации и хранению задержанных автомобилей и речных судов. Речь идет о транспорте, изъятом у водителей-нарушителей. Например, если владельца автомобиля остановили пьяным за рулем.

- Это первый небольшой, но очень важный шаг к комплексному решению вопроса о наведении порядка в части эвакуации транспортных средств и организации спецпарковок. К сожалению, пока из 58 лотов заявки были поданы только по восьми. Мы будем проводить аукционы и дальше для того, чтобы подрядчики определились на территории всех муниципальных образований, - прокомментировал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев .

В Ярославле право заниматься перемещением средств на штрафстоянку получил индивидуальный предприниматель Сергей Новиков. Задержанный транспорт он будет увозить на площадку предприятия «Спецтранс», расположенную на Промышленной улице у дома №2. В Ярославском районе заниматься эвакуацией будет «ПАТП-1 Ярославля».

Также определился подрядчик по эвакуации судов, в том числе и маломерных, в Рыбинском районе. Им стал «Яхт-клуб «Коприно». Лодки и корабли он будет отвозить на причал у деревни Ясенево Рыбинского района.

Договор со всеми компаниями заключат на 3 года. Евгений Моисеев уточнил, что подрядчики имеют в наличие все необходимое оборудование, в том числе эвакуаторы, а все места хранения оснащены службой круглосуточной охраны и системой видеофиксации

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые заморозки: в Ярославской области похолодает до -3 градусов
Вытащил деньги из кармана и убежал: ярославца обокрали на выходе из кафе
26 ярославских пар расписались во Дворце бракосочетания в волшебную дату 19.09.19
На Перекопе мигрант сорвал с пьяной ярославны золотую цепочку за 15 тысяч
Мэрия выпустила постановление о подорожании проезда
В Ярославле на улице Панина сбили шестилетнего мальчика
Ярославского адвоката Владимира Зубкова осудили на четыре года за мошенничество
В Ярославле росгвардецы заметили пожар, разбудили людей и вызвали пожарных
Двое ярославцев подожгли машину приятеля из-за долга в 50 тысяч рублей
Ярославскому фонду капремонта выделят 5 миллионов на борьбу с должниками
Житель Ярославской области украл сварочный аппарат из незапертого гаража
В Ярославской области Банк ВТБ выпустил более 43 тысяч карт «Мир»
Тепло в ярославских квартирах появится 27 сентября
В Ярославле разбойник ограбил микрокредитную организацию
В Рыбинске ремонт дворов завершат к концу сентября
В Ярославской области грабитель среди бела дня напал на пенсионерку
В Ярославское училище прибыл рояль из Санкт-Петербурга
Прекратить бездействие: от мэра Ярославля потребовали отремонтировать трамвайный мост
В Рыбинске застройщику, присвоившему 6 миллионов чужих рублей, дали 4 года условно
В центре Ярославля снова снимут всю плитку
Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна
МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»
В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка