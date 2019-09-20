В Ярославле выбрали подрядчика по эвакуации автомобилей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-20T13:27:18+03:00

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Департамент дорожного хозяйства Ярославской области провел первый аукцион на выбор подрядчиков по эвакуации и хранению задержанных автомобилей и речных судов. Речь идет о транспорте, изъятом у водителей-нарушителей. Например, если владельца автомобиля остановили пьяным за рулем.

- Это первый небольшой, но очень важный шаг к комплексному решению вопроса о наведении порядка в части эвакуации транспортных средств и организации спецпарковок. К сожалению, пока из 58 лотов заявки были поданы только по восьми. Мы будем проводить аукционы и дальше для того, чтобы подрядчики определились на территории всех муниципальных образований, - прокомментировал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев .

В Ярославле право заниматься перемещением средств на штрафстоянку получил индивидуальный предприниматель Сергей Новиков. Задержанный транспорт он будет увозить на площадку предприятия «Спецтранс», расположенную на Промышленной улице у дома №2. В Ярославском районе заниматься эвакуацией будет «ПАТП-1 Ярославля».

Также определился подрядчик по эвакуации судов, в том числе и маломерных, в Рыбинском районе. Им стал «Яхт-клуб «Коприно». Лодки и корабли он будет отвозить на причал у деревни Ясенево Рыбинского района.

Договор со всеми компаниями заключат на 3 года. Евгений Моисеев уточнил, что подрядчики имеют в наличие все необходимое оборудование, в том числе эвакуаторы, а все места хранения оснащены службой круглосуточной охраны и системой видеофиксации

ИСТОЧНИК KP.RU