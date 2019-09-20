СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-20T12:32:43+03:00

Ярославскому фонду капремонта выделят 5 миллионов на борьбу с должниками. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Фонду капитального ремонта Ярославской области из бюджета региона выделят 5 миллионов рублей на оплату госпошлины для подачи исков в суд на неплательщиков. Эту инициативу поддержали депутаты областной думы на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 20 сентября.

Руководитель администрации губернатора Илья Баланин, представивший проект изменений в бюджет этого года, пояснил, что средства нужны в связи с большим количеством неплатежей за капремонт. Власти надеются, что благодаря судебным решениям удастся взыскать хотя бы часть долгов.

По данным самого фонда, долг по платежам им на 1 сентября 2019 года составил 1,168 миллиарда рублей. 351 миллион не выплатили органы местного самоуправления, остальная часть долга приходится на частников - жителей и юрлица.

- Это задолженность, которая накопилась с 2014 года, - уточнили в пресс-службе фонда.

Напомним, одним из крупных неплательщиков в фонд капремонта является мэрия Ярославля. Городская администрация не заплатила за капремонт муниципального жилья более 160 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU