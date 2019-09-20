Житель Ярославской области украл сварочный аппарат из незапертого гаража
Полиция задержала подозреваемого
Ущерб от кражи составил за 3,5 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В рыбинскую полицию обратился житель микрорайона Переборы. Мужчина рассказал, что у него из гаража украли сварочный аппарат за 3,5 тысячи рублей.
Правоохранители задержали 32-летнего мужчину. Он вспомнил, как было дело. Оказалось, что ворота гаража были не заперты. Сварочный аппарат рыбинец продал незнакомцам, а полученные деньги потратил на себя.
– По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU