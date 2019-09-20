2019-09-20T11:27:16+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области украл сварочный аппарат из незапертого гаража

Полиция задержала подозреваемого
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Ущерб от кражи составил за 3,5 тысяч рублейУщерб от кражи составил за 3,5 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В рыбинскую полицию обратился житель микрорайона Переборы. Мужчина рассказал, что у него из гаража украли сварочный аппарат за 3,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину. Он вспомнил, как было дело. Оказалось, что ворота гаража были не заперты. Сварочный аппарат рыбинец продал незнакомцам, а полученные деньги потратил на себя.

– По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославскому фонду капремонта выделят 5 миллионов на борьбу с должниками
В Ярославской области Банк ВТБ выпустил более 43 тысяч карт «Мир»
Тепло в ярославских квартирах появится 27 сентября
В Ярославле разбойник ограбил микрокредитную организацию
В Рыбинске ремонт дворов завершат к концу сентября
В Ярославской области грабитель среди бела дня напал на пенсионерку
В Ярославское училище прибыл рояль из Санкт-Петербурга
Прекратить бездействие: от мэра Ярославля потребовали отремонтировать трамвайный мост
В Рыбинске застройщику, присвоившему 6 миллионов чужих рублей, дали 4 года условно
В центре Ярославля снова снимут всю плитку
Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна
МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»
В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка