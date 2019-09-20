В Ярославской области Банк ВТБ выпустил более 43 тысяч карт «Мир»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-20T11:09:35+03:00

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Наиболее популярные операции, совершаемые по картам национальной системы «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Держатели карт могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

Выпускаются и кобейджинговые карты «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

- Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир». Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» - Maestroс возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений - как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится, - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU