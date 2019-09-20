В Ярославле разбойник ограбил микрокредитную организацию
Молодой человек угрожал сотруднице ножом
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Во Фрунзенском районе Ярославля случился разбой в микрокредитной организации. 29-летний молодой человек угрожал сотруднице ножом, украл более 13 тысяч рублей и убежал.
Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Ярославец нигде не работал.
– По факту разбоя следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к другим похожим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU