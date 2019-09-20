2019-09-20T09:57:54+03:00
Происшествия

В Ярославле разбойник ограбил микрокредитную организацию

Молодой человек угрожал сотруднице ножом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во Фрунзенском районе Ярославля случился разбой в микрокредитной организации. 29-летний молодой человек угрожал сотруднице ножом, украл более 13 тысяч рублей и убежал.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Ярославец нигде не работал.

– По факту разбоя следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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