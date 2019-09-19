Прекратить бездействие: от мэра Ярославля потребовали отремонтировать трамвайный мост
Надзорный орган проверил трамвайный путепровод через железнодорожные пути по проспекту Октября.
В ходе проверки установлено, что в 2012 году специализированной организацией проведено плановое комплексное обследование указанного путепровода, по результатам которого его техническое состояние признано неудовлетворительным. Тогда были даны рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта моста в ближайшие 2-3 года.
Однако, как показала проверка, ремонтные работы капитального характера на указанном объекте не производились 40 лет - с момента постройки в 1979 году.
В 2019 году подрядной организацией осуществлен осмотр мостового сооружения, по результатам которого сделан вывод об ухудшении состояния опорных частей путепровода, составлен акт о замерах величины трещин, которые составили от 4,5 до 12 сантиметров по глубине.
По результатам проверки в связи с бездействием органа местного самоуправления и непринятием мер по организации проведения капитального ремонта путепровода прокуратурой города в адрес мэра города Ярославля внесено представление об устранении нарушений.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой города на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU