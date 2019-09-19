В Рыбинске застройщику, присвоившему 6 миллионов чужих рублей, дали 4 года условно

СЕГОДНЯ 20:16 2019-09-19T20:16:47+03:00

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39-летний руководитель обвинялся в совершении мошенничества в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Свободы, 9а.

В суде установлено, что обвиняемый заключил с гражданами три договора об участии в долевом строительстве этой многоэтажки. При этом он умышленно скрыл от потерпевших критическое финансовое состояние застройщика, наличии долгов перед кредиторами, контрагентами, налоговой инспекцией, тем самым введя их в заблуждение относительно наличия у ООО «ИнвестСтройПроект» реальной возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства.

Полученные от них деньги - более 6 миллионов рублей, истратил на личные нужды.

Директор ООО «ИнвестСтройПроект» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Рыбинский городской суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также. удовлетворил исковые требования потерпевших.

Рассмотрение одного искового требования выделено в отдельное производство, поскольку потерпевшими были использованы средства материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU