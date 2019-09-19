В Рыбинске застройщику, присвоившему 6 миллионов чужих рублей, дали 4 года условно
39-летний руководитель обвинялся в совершении мошенничества в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Свободы, 9а.
В суде установлено, что обвиняемый заключил с гражданами три договора об участии в долевом строительстве этой многоэтажки. При этом он умышленно скрыл от потерпевших критическое финансовое состояние застройщика, наличии долгов перед кредиторами, контрагентами, налоговой инспекцией, тем самым введя их в заблуждение относительно наличия у ООО «ИнвестСтройПроект» реальной возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства.
Полученные от них деньги - более 6 миллионов рублей, истратил на личные нужды.
Директор ООО «ИнвестСтройПроект» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Рыбинский городской суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также. удовлетворил исковые требования потерпевших.
Рассмотрение одного искового требования выделено в отдельное производство, поскольку потерпевшими были использованы средства материнского капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU