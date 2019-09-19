2019-09-19T20:16:47+03:00
Происшествия

В Рыбинске застройщику, присвоившему 6 миллионов чужих рублей, дали 4 года условно

Сегодня, 19 сентября, городской суд вынес приговор директору ООО «ИнвестСтройПроект»
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Застройщик предпочел истратить чужие деньги на личные нужды.Застройщик предпочел истратить чужие деньги на личные нужды.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

39-летний руководитель обвинялся в совершении мошенничества в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по улице Свободы, 9а.

В суде установлено, что обвиняемый заключил с гражданами три договора об участии в долевом строительстве этой многоэтажки. При этом он умышленно скрыл от потерпевших критическое финансовое состояние застройщика, наличии долгов перед кредиторами, контрагентами, налоговой инспекцией, тем самым введя их в заблуждение относительно наличия у ООО «ИнвестСтройПроект» реальной возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства.

Полученные от них деньги - более 6 миллионов рублей, истратил на личные нужды.

Директор ООО «ИнвестСтройПроект» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Рыбинский городской суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также. удовлетворил исковые требования потерпевших.

Рассмотрение одного искового требования выделено в отдельное производство, поскольку потерпевшими были использованы средства материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прекратить бездействие: от мэра Ярославля потребовали отремонтировать трамвайный мост
В центре Ярославля снова снимут всю плитку
Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна
МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»
В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка
Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти
В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль
Двое мстительных поджигателей предстанут перед судом
Ярославец отсудил свое право не платить повышенную цену за горячую воду, несмотря на отсутствие счетчика
Продадут все, что нарастили: ярославцев зовут на масштабную сельхоз-ярмарку
Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле
Буфет в Волковском театре будет работать и после спектаклей
На Чкалова в Ярославле сбили мужчину
Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле
В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне
«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле
Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области
Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой
В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон
Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей