2019-09-20T09:13:05+03:00
Общество

В Рыбинске ремонт дворов завершат к концу сентября

На сегодняшний день из 14 придомовых территорий работы закончены на восьми объектах
Мария СОКОЛОВА
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При ремонте дворов постарались учесть все пожелания жителей многоэтажек. Фото администрация Рыбинского МРПри ремонте дворов постарались учесть все пожелания жителей многоэтажек. Фото администрация Рыбинского МР
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В настоящее время в Рыбинске подрядная организация ОАО «РУМСР» выполняет ремонт дворов по адресам: проспект Серова, 6-8; ул. Моторостроителей, 18-20; ул. Фурманова, 11 и ул. М.Горького, 3.

- В проектах постарались максимально учесть все пожелания жителей. Основное касалось увеличения парковочных мест около домов и междворовых проездов. В этом и есть главная цель проекта - сделать каждый двор комфортным для проживания, - отметил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Благоустройство каждого двора также предполагает финансовый вклад или трудовое участие жителей.

- Очень важно, когда жители участвуют в ремонте своего двора. К примеру, на Горького, 3 в сборе средств помогла управляющая компания. Это очередной пример, когда вместе мы сделаем лучше, - подчеркнул председатель муниципального совета Константин Долгов.

Ремонт всех придомовых территорий в Рыбинске планируется закончить к концу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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