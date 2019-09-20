В Ярославской области грабитель среди бела дня напал на пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-20T08:26:56+03:00

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В Переславле-Залесском ранее судимый местный житель напал на пожилую женщину, когда она вышла из продуктового магазина и направлялась домой. 29-летний мужчина проследовал за ней до улицы Менделеева и напал на пенсионерку, попытавшись похитить принадлежащую ей сумку, в которой находился кошелек с деньгами.

Женщину спасли прохожие, поспешившие ей на помощь, а нападавший в это время скрылся в лесополосе. Его приметы и направление, в котором он побежал, свидетели происшествия сообщили проезжавшему мимо автоэкипажу вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники организовали преследование нападавшего и задержали его «по горячим следам». Несостоявшегося грабителя передали полиции. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU