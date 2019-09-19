2019-09-19T17:52:10+03:00
Общество

МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»

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Фото: «МегаФон».Фото: «МегаФон».
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Мобильная базовая станция МегаФона позволила обеспечить участникам и зрителям ярославского полумарафона «Золотое кольцо» доступ в интернет на скорости до 90 Мбит/с. Также МегаФон организовал 6-часовую онлайн-трансляцию с марафона в социальной сети ВКонтакте.

Полумарафон «Золотое кольцо» оказался одним из самым массовых спортивных мероприятий, проходивших в последнее время в Ярославской области. В нем приняли участие более 7500 спортсменов из 10 стран. Это, а также активный интерес жителей и гостей города к марафону потребовали от МегаФона увеличения емкости сети в месте основного скопления народа.

Решить задачу удалось с помощью мобильной базовой станции. Благодаря этому МегаФон обеспечил устойчивое покрытие сети и высокоскоростной доступ в интернет для всех абонентов, посетивших мероприятие. Скорость доступа в среднем составляла от 70 до 90 Мбит/с.

Также мобильная базовая станция позволила на протяжении 6 часов вести онлайн-трансляцию марафона в популярные группы соцсети Вконтакте: «Подслушано в Ярославле» и «Бегом по Золотому кольцу».

Кроме того, посетившие марафон абоненты МегаФона получили дополнительные возможности. Для них была организована специальная зона для разминки, зона отдыха, бесплатный аквагрим и фотозона. За время мероприятия фотозону посетило более 1000 человек.

- Полумарафон «Золотое кольцо» - одно из самых ярких событий для Ярославля. И мы рады, что благодаря мобильной станции смогли помочь гостям и участникам мероприятия делаться впечатлениями, а тем, кто не смог попасть на полумарафон, предоставили возможность увидеть онлайн-трансляцию, - прокомментировал директор Ярославского отделения ПАО «МегаФон» Сергей Обичкин.

Фото: «МегаФон».

Фото: «МегаФон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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