2019-09-19T16:25:49+03:00
Происшествия

Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти

В Соловьевской больнице скончался пострадавший мужчина
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Количество жертв ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти человек. Фото: МЧС по Ярославской области.Количество жертв ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти человек. Фото: МЧС по Ярославской области.
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Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти. 19 сентября стало известно, что в больнице скончался один из пассажиров автобуса – мужчина.

- Он все это время находился в реанимации. - Из-за полученных травм состояние пациента было крайне тяжелым, он до сегодняшнего дня находился в реанимации. Кроме того, у него было серьезное сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, согласовывали тактику лечения с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщил главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов.

На данный момент в больницах региона остаются 12 пострадавших в ДТП. Из них 11 человек лечатся в больнице имени Соловьева, в том числе один пациент, который до сих пор лежит в реанимации. Еще один пострадавший пребывает в реанимации областной больницы. К счастью, состояние здоровья ребенка, который также ехал в злополучном автобусе, не вызывает опасений. 19 сентября его выписали из областной детской больницы.

- В связи с гибелью еще одного человека, будут внесены изменения в постановление правительства области, определяющее порядок выплат пострадавшим, - сообщили в областной администрации.

Напомним, авария случилась 14 сентября. В Гаврилов-Ямском районе фура въехала в пассажирский автобус. На месте происшествия погибло семь человек, еще одна женщина вечером того же дня скончалась в областной больнице. Губернатор Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощью потерпевшим в ДТП: родственники погибших из резервного фонда области выделят по миллиону рублей, пострадавшие - по 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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