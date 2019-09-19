2019-09-19T15:49:33+03:00
Общество

В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль

Он может соединить парк Тысячелетия с противоположным берегом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль. Возможность реализации такого проекта обсудили 18 сентября на рабочей встрече мэра города Владимира Волкова с архитекторами и общественниками.

Мост мог бы соединить парк Тысячелетия и территорию нового it-комплекса.

- Реализация этой идеи требует детальной проработки и рассчитана не на один год, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, также в Ярославле обсуждается возможность запуска рельсовых автобусов в качестве городского общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна
МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»
В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка
Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти
Двое мстительных поджигателей предстанут перед судом
Ярославец отсудил свое право не платить повышенную цену за горячую воду, несмотря на отсутствие счетчика
Продадут все, что нарастили: ярославцев зовут на масштабную сельхоз-ярмарку
Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле
Буфет в Волковском театре будет работать и после спектаклей
На Чкалова в Ярославле сбили мужчину
Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле
В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне
«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле
Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области
Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой
В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон
Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей