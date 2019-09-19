В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль
Он может соединить парк Тысячелетия с противоположным берегом
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В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль. Возможность реализации такого проекта обсудили 18 сентября на рабочей встрече мэра города Владимира Волкова с архитекторами и общественниками.
Мост мог бы соединить парк Тысячелетия и территорию нового it-комплекса.
- Реализация этой идеи требует детальной проработки и рассчитана не на один год, - прокомментировали в мэрии.
Напомним, также в Ярославле обсуждается возможность запуска рельсовых автобусов в качестве городского общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU