СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-19T15:49:33+03:00

Он может соединить парк Тысячелетия с противоположным берегом

Изменить размер текста: A A

В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль. Возможность реализации такого проекта обсудили 18 сентября на рабочей встрече мэра города Владимира Волкова с архитекторами и общественниками.

Мост мог бы соединить парк Тысячелетия и территорию нового it-комплекса.

- Реализация этой идеи требует детальной проработки и рассчитана не на один год, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, также в Ярославле обсуждается возможность запуска рельсовых автобусов в качестве городского общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU