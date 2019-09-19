2019-09-19T14:30:34+03:00
Происшествия

Двое мстительных поджигателей предстанут перед судом

Ярославцы сожгли машину должника и случайно еще две
Роман РЫЖИКОВ
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Весь сыр-бор из-за 50 тысячВесь сыр-бор из-за 50 тысячФото: Евгения ГУСЕВА
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Двое жителей Брагино предстанут перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества. Видимо, к 35 годам ума у мужчин не прибавилось, и они сожгли машину своего должника. И еще две случайно.

Отомстить знакомому они решили еще в июне прошлого года. К тому моменту мужчина уже год не возвращал 50 тысяч рублей, которые занял у приятелей. Дружба, как говорится, дружбой, но злоумышленники взяли канистру с бензином, облили ей капот иномарки должника и подожгли машину. «Хендай» вспыхнул как спичка, да так сильно, что огонь перекинулся на две стоящие рядом машины, к несчастью поджигателей – тоже иномарки.

В результате «Хендай» и «Форд» сгорели полностью, «Митсубиши» пострадала очень сильно, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей, и за все это мстительным ярославцам грозит до пяти лет исправительных работ или даже лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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