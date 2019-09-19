Буфет в Волковском театре будет работать и после спектаклей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-19T11:38:28+03:00

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Новый художественный руководитель театра Сергей Пускепалис рассказал о планах на открывающийся театральный сезон.

Так, одним из ярких событий культурной жизни Ярославля станет международный театральный Волковский фестиваль, которому в этом году исполнится 20 лет. Он пройдет с 23 по 29 сентября. По традиции фестивальную афишу откроет Пермский государственный академический театр оперы и балета, который представит «Балеты Михаила Фокина». Ярославцы смогут увидеть и одну из главных премьер предыдущего театрального сезона в России спектакль «Серёжа» МХТ им. А.П. Чехова.

Кроме того, с 8 октября театрализованные представления в театре будут проходить прямо в фойе.

Также решено, что с ноября все спектакли в Волковском будут начинаться ровно в 19 часов. А буфет продолжит работать и после завершения представления. Так что у зрителей появится возможность обсудить увиденное на сцене за чашечкой чая.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении театра драмы имени Федора Волкова к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU