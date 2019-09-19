Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-19T09:38:37+03:00

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Ярославский областной суд 17 сентября апелляционным постановлением оставил в силе приговор Красноперекопского районного суда Ярославля 29-летнему водителю, сбившему пешеходов на переходе.

Резонансное ДТП произошло 23 ноября прошлого года на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Мощный внедорожник на полной скорости влетел в людей, переходивших дорогу по переходу, а потом врезался в остановившуюся на остановке маршрутку. Наиболее серьезно в ДТП пострадали четверо - все молодые девушки. С места ДТП их увезли в больницу. У пострадавших были зафиксированы переломы и травмы головы. В ходе проверок выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения.

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, при полном согласии осужденного с предъявленным обвинением, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум потерпевшим. Его приговорили к году и трем месяцам в исправительной колонии-поселении.

Внедорожник сбил сразу несколько человек на переходе. ДТП Московский/Гагарина. 23.11.18 Видео: компания "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU