2019-09-19T09:38:37+03:00
Происшествия

Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле

В ДТП пострадали четверо молодых девушек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Водитель, сбивший людей на переходе, отправится в колонию-поселение. Фото: Роман Рыжиков.Водитель, сбивший людей на переходе, отправится в колонию-поселение. Фото: Роман Рыжиков.
Изменить размер текста:

Ярославский областной суд 17 сентября апелляционным постановлением оставил в силе приговор Красноперекопского районного суда Ярославля 29-летнему водителю, сбившему пешеходов на переходе.

Резонансное ДТП произошло 23 ноября прошлого года на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Мощный внедорожник на полной скорости влетел в людей, переходивших дорогу по переходу, а потом врезался в остановившуюся на остановке маршрутку. Наиболее серьезно в ДТП пострадали четверо - все молодые девушки. С места ДТП их увезли в больницу. У пострадавших были зафиксированы переломы и травмы головы. В ходе проверок выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения.

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, при полном согласии осужденного с предъявленным обвинением, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум потерпевшим. Его приговорили к году и трем месяцам в исправительной колонии-поселении.

Внедорожник сбил сразу несколько человек на переходе. ДТП Московский/Гагарина. 23.11.18 Видео: компания "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Чкалова в Ярославле сбили мужчину
В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне
«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле
Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области
Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой
В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон
Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей