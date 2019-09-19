«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-19T08:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый как бы заграничный матч сезона команда Крейга Мактавиша проводила в Риге, где в августе на предсезонном турнире уступила рижанам 1:3. Предсезонка для ярославцев вообще не сопровождалась победами, да и начало сезона пока не радужное получается. Тем не менее, тренеры уже один вывод сделали, посчитав Александра Лазушина первым номером в воротах команды. Ему и довелось в деле доказывать это право в игре с рижанами, которые предельно активно начали игру. Рижане полностью переиграли наших парней в первом периоде, в чем им «помогли» судьи, почти до самого перерыва удалявшие только ярославцев. Поводы для удалений были не очень явными, но судьи расценили как фол неаккуратные действия ярославцев клюшками. Правда, в меньшинстве наши выстояли, но едва вернулся на лед Михаил Афанасьев, рижане все же пробили Лазушина.

А вот выстояв в третий раз, «Локомотив» перехватил инициативу и перевел игру в зону рижан, где и показал, как лучше использовать клюшки. Александр Свитов выиграл вбрасывание, откинув шайбу Павлу Кудрявцеву, бросок которого вратарь парировал на другой фланг, но там уже был защитник Рушан Рафиков – 1:1. Во втором периоде наши парни уже были активнее хозяев льда и больше атаковали. Давление на на ворота рижан привело к тому, что на 35-й минуте они остались втроем.и Стефан да Коста вывел «Локомотив» вперед. Правда, на самой последней секунде периода рижане в давке у ворот Лазушина сумели затолкать шайбу – 2:2.

Но «бронепоезд» уже набрать ход и мощь, что и реализовал в гол другой наши защитник Никита Черепанов, могучим щелчком почти с той же точки, что и Рафиков в первом периоде, после такого же мастерского растаскивания оборонцев от ворот вколотил шайбу в цель и принес своим первым голом в сезоне первую в сезоне победу «Локомотиву». Победный счет наши отстояли, несмотря на все старания рижан, хотя могли и увеличить преимущество. «Динамо» (Рига) – «Локомотив» - 2:3 (1:1;1:1;0:1).

ИСТОЧНИК KP.RU