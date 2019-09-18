2019-09-18T22:10:50+03:00
Общество

В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле

Молодые верят в бога и решили обвенчаться
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
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В колонии №12 Рыбинска прошла свадьба в старорусском стиле. Заключенный Станислав обвенчался с избранницей - Альбиной. Именно девушка выбрала для бракосочетания необычные наряды. А жених своими руками собрал для нее букет из выращенных им же цветов.

- Станислав и Альбина познакомились много лет назад. Решение создать семью приняли спустя 4 года. Как рассказывают молодожены, вера в Бога соединила их вместе. Несмотря на временную разлуку молодожены не представляют жизни друг без друга и считают дни до воссоединения своей семьи, - рассказали в УФСИН по Ярославской области.

Кстати, браки в колонии регистрируются каждый месяц. За один день бывает даже по 8-10 свадеб. А вот церковный обряд бракосочетания прошел в учреждении впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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