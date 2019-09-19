2019-09-19T09:04:29+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне

Мужчина попытался сбежать, но его поймали
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Дзержинском районе силовики заблокировали вора в торговом павильоне. Фото: компания "Дельта".В Дзержинском районе силовики заблокировали вора в торговом павильоне. Фото: компания "Дельта".
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В Дзержинском районе Ярославля за попытку ограбления ларька задержали мужчину. Происшествие случилось 17 сентября в 11 часов 23 минуты. Вор отогнул рольставни в одном из павильонов, разбил стекло, сломал решетку и проник внутрь. Очевидцы вызвали охрану. Уже через три минуты на место ЧП подъехал экипаж группы быстрого реагирования компании «Дельта».

- Патрульный заблокировал единственный выход – вор оказался в ловушке. Через пару минут одна из дверей приоткрылась и нарушитель, резко выбежав, попытался скрыться. Сотрудники «Дельты» пустились в погоню. В итоге злоумышленника удалось задержать, - рассказали в пресс-службе компании.

Чуть позже на место прибыли сотрудники полиции. Задержано отвезли в отделение. Идет проверка.

Злоумышленник проник в ларек через окно. Фото: компания "Дельта".

Злоумышленник проник в ларек через окно. Фото: компания "Дельта".

ИСТОЧНИК KP.RU

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