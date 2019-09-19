Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом. Происшествие случилось 16 сентября в Дзержинском районе города. Подозрительного человека заметила сотрудница финансового учреждения. Некий мужчина долго гулял около банка. При этом свое лицо он прятал под капюшоном, за надетой медицинской маской и темными очками. В руках, на которые были надеты резиновые перчатки, он держал пистолет.
Женщина вызвала охрану. Буквально через 7 минут к банку подъехала группа быстрого реагирования охранного предприятия «Дельта».
- Патрульный, не теряя ни секунды, бросился за предполагаемым нарушителем. Быстро догнав его, боец применил против мужчины прием борьбы и, повалив на землю, задержал и надел наручники, - рассказали в пресс-службе охранной фирмы.
После этого подозрительного мужчину передали полиции.
Задержанного передали полиции. Фото: компания "Дельта".
По поводу происшествия проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU