СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-19T08:01:50+03:00

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Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом. Происшествие случилось 16 сентября в Дзержинском районе города. Подозрительного человека заметила сотрудница финансового учреждения. Некий мужчина долго гулял около банка. При этом свое лицо он прятал под капюшоном, за надетой медицинской маской и темными очками. В руках, на которые были надеты резиновые перчатки, он держал пистолет.

Женщина вызвала охрану. Буквально через 7 минут к банку подъехала группа быстрого реагирования охранного предприятия «Дельта».

- Патрульный, не теряя ни секунды, бросился за предполагаемым нарушителем. Быстро догнав его, боец применил против мужчины прием борьбы и, повалив на землю, задержал и надел наручники, - рассказали в пресс-службе охранной фирмы.

После этого подозрительного мужчину передали полиции.

Задержанного передали полиции. Фото: компания "Дельта".

По поводу происшествия проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU