2019-09-18T20:28:09+03:00
Общество

Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области

И не дискредитировать работу врачей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Фото: Дима Чуйко.Причиной аварии стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. Фото: Дима Чуйко.
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Медики больницы имени Соловьева обратились к СМИ и пользователям соцсетей с просьбой не спекулировать на трагедии, произошедшей в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября. Тогда на трассе столкнулись грузовик и автобус. 8 человек погибли, более 20 получили травмы. Многие из них находятся на лечении в Соловьевской больнице.

- В последнее время в ярославских средствах массовой информации и социальных сетях появляется информация, которая дискредитирует работу ярославской больницы скорой помощи имени Соловьева. Люди, не имеющие медицинского образования или не владеющие необходимыми знаниями и опытом, комментируют, а также дают оценку работе больницы, лечебному процессу, организации оказания медпомощи пациентам больницы имени Соловьева. Кроме того, публикуется недостоверная информация по тяжести состояния пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гаврилов-Ямском районе от людей не знающих установленные диагнозы с оценочными суждениями. Понятны эмоции родственников пострадавших людей, но на этой теме нельзя спекулировать! Наша задача – спасать людям жизни и, поверьте, нашего опыта и квалификации хватает для того, чтобы делать это профессионально, и только врач определяет тактику и схему лечения, - говорится в обращении на сайте медучреждения.

Напомним, после аварии появилась информация, что в больнице не работают томографы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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