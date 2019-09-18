Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой

СЕГОДНЯ 19:57 2019-09-18T19:57:35+03:00

А теперь делятся фотографиями прекрасного зрелища в соцсетях

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Вечером 18 сентября в Ярославле прошел небольшой дождь. А после него через все небо раскинулась красавица-радуга. Горожане, забыв обо всех делах, любовались прекрасным зрелищем.

- Водители аж притормаживали, чтобы сфотографировать, - рассказала ярославна Елена Васильева.

Фото: Елена Васильева.

Между тем, в Ярославской области в ближайшие трое суток по ночам уже прогнозируются заморозки - до минус 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется лишь до 6-10 градусов.

Напомним, в Рыбинске объявили о начале отопительного сезона. А вот в Ярославле пока постановление о подключении тепла еще не подписано.

Фото: Елена Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU