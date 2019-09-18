В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-18T19:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 сентября в Рыбинске стартует подача тепла в дома и учреждения. Постановление об этом 18 сентября выпустила администрация города.

В первую очередь батареи будут включать на объектах социальной сферы - в детских садах и школах, больницах, учреждения культуры и спорта. В многоквартирные дома подача тепла начнется с 23 сентября.

- Согласно постановлению, пускорегулировочные работы по запуску систем теплоснабжения на всех объектах необходимо завершить до 7 октября, - добавили в пресс-службе администрации Рыбинска.

А вот в Ярославле пока решения о начале отопительного сезона не принято. Ранее сообщалось, что тепло в областном центре начнут подавать в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU