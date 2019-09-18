Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-18T17:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники придумали новый, а может, и хорошо забытый старый способ нажиться на доверии населения и жажде выгоды. Своей историей поделилась жительница Ярославля Наталья Балашова в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

- Сегодня к свекрови пришли "водопроводчики". Сказали, что они из «сервиса». Мол, по жалобам жителей на плохое качество воды был проведен анализ, который показал, что из крана течет вода, которая на 80% состоит из технической. Поэтому было принято решение установить специальные краны, из которых будет течь хорошая вода, - приводит слова мошенников женщина.

Дальше жулики сообщили своей жертве, что краны стоят 20 тысяч рублей, но, поскольку пенсионерам не по карману, нужно заплатить всего 11. Причем, это льгота, которых выделяется на дом очень мало, а ей очень повезло получить последнюю.

К счастью, родственники женщины вовремя провели с ней профилактическую беседу, поэтому она сразу позвонила сыну, который спугнул «водопроводчиков».

Обращаем ваше внимание, что очень важно донести до близких информацию о том, как могут действовать мошенники, и как должны действовать в подобных случаях они сами. Поговорите с родными, это может спасти не только их деньги, но и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU