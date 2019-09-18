В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи. Вопрос подняли 17 сентября на заседании комитета региональной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости.
- Во ряде регионов, например, в Москве, семья считается многодетной до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. А у нас – пока старшему не исполнится 18 лет, - отметил депутат Сергей Хабибулин.
Первый заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения на это заметил, что каждый регион сам определяет этот момент. В итоге депутаты задумались над тем, чтобы и в Ярославской области изменить понимание многодетной семьи, взяв опыт других субъектов. Выльется ли это в какое-то решение, увидим в ближайшем будущем.
Напомним, тот же Сергей Хабибулин 18 сентября ужаснулся состоянию амбулатории под Переславлем-Залесским.
А вот еще одна интересная инициатива, касающаяся детей - в Ярославле хотят организовать парковки для колясок.
ИСТОЧНИК KP.RU