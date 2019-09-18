2019-09-18T17:07:34+03:00
Общество

В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи

Тему обсудили на комитете региональной думы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи.В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи. Вопрос подняли 17 сентября на заседании комитета региональной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости.

- Во ряде регионов, например, в Москве, семья считается многодетной до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. А у нас – пока старшему не исполнится 18 лет, - отметил депутат Сергей Хабибулин.

Первый заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения на это заметил, что каждый регион сам определяет этот момент. В итоге депутаты задумались над тем, чтобы и в Ярославской области изменить понимание многодетной семьи, взяв опыт других субъектов. Выльется ли это в какое-то решение, увидим в ближайшем будущем.

Напомним, тот же Сергей Хабибулин 18 сентября ужаснулся состоянию амбулатории под Переславлем-Залесским.

А вот еще одна интересная инициатива, касающаяся детей - в Ярославле хотят организовать парковки для колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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