В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
В Ярославле сошел с рельсов трамвай. ЧП произошло в Дзержинском районе, недалеко от кольца возле 9 больницы. По сообщениям очевидцев, буквально через 10 минут приехала аварийная служба, но с первого раза устранить аварию не удалось. К этому часу движение восстановлено, по предварительной информации, никто не пострадал.
- Трамвай сначала разогнался, и вдруг в воздух поднялся столб пыли, а задние колеса соскочили с рельсов, - рассказала Надежда Веретенникова, на глазах у которой произошло ЧП. – Пассажиров было мало, люди вышли без какой-либо паники.
Ярославцы обратили внимание на рельсы, внешне оставляющие желать лучшего. Волнообразное полотно могло стать причиной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU