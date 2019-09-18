2019-09-18T16:54:25+03:00
Происшествия

В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото

ЧП произошло в Брагино
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Надежда Веретенникова, Жесть Ярославль/vk.comФото: Надежда Веретенникова, Жесть Ярославль/vk.com
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В Ярославле сошел с рельсов трамвай. ЧП произошло в Дзержинском районе, недалеко от кольца возле 9 больницы. По сообщениям очевидцев, буквально через 10 минут приехала аварийная служба, но с первого раза устранить аварию не удалось. К этому часу движение восстановлено, по предварительной информации, никто не пострадал.

- Трамвай сначала разогнался, и вдруг в воздух поднялся столб пыли, а задние колеса соскочили с рельсов, - рассказала Надежда Веретенникова, на глазах у которой произошло ЧП. – Пассажиров было мало, люди вышли без какой-либо паники.

Ярославцы обратили внимание на рельсы, внешне оставляющие желать лучшего. Волнообразное полотно могло стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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