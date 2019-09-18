2019-09-18T16:22:46+03:00
Спорт

Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей

Им оборудуют 11 спортзалов школы олимпийского резерва
Роман РЫЖИКОВ
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В области более двух тысяч спортсменов, посвятивших себя боксуВ области более двух тысяч спортсменов, посвятивших себя боксуФото: Правительство Ярославской области
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Ярославская спортивная школа олимпийского резерва № 20 получила инвентарь более чем на миллион рублей. Им оборудуют 11 спортивных залов. Большая часть денег выделена из федерального бюджета.

По словам зампреда Правительства области Валерия Холодова, в прошлом году бокс был включен в перечень базовых видов спорта, что предполагает ежегодную адресную финансовую поддержку. Обновление направлено на повышение качества работы тренерского состава и улучшение спортивных достижений ярославских боксеров.

Сейчас в регионе больше двух тысяч спортсменов, посветивших себя этому виду единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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