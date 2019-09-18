В центре Ярославля с 20 по 21 сентября ограничат движение автомобилей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-18T16:12:37+03:00

Ограничение вводится на Которосльной набережной с 6 часов утра 20 сентября до 18 часов 21 сентября. Фото: Мэрия Ярославля

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В центре Ярославля ограничат движение автомобилей в связи с проведением Межрегиональной агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАГРО-2019». Данное мероприятие пройдет в городе уже в десятый раз.

- На Которосльной набережной в районе КЗЦ «Милениум» с 6 часов утра 20 сентября до 18 часов 21 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

В администрации города призвали всех автолюбителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU