2019-09-18T15:23:29+03:00
Происшествия

Друзья из ближнего зарубежья торгуют наркотиками, воруют и откупаются взятками в Ярославле

Прокуратура проанализировала преступность среди гостей города без гражданства
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр из фильмаКадр из фильма
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Ярославская прокуратура проанализировала, сколько преступлений совершают иностранцы и гости без гражданства, которые приезжают в наш город. Оказалось, они фиксируются с нарушениями.

Так, за восемь месяцев на территории региона «друзья» из ближнего зарубежья совершили 73 преступления разного толка, и 46 приезжих, наоборот, стали жертвами преступников.

По данным прокуратуры, больше всего представители братских народов совершают преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, они воруют и дают взятки. Почти половина преступлений совершена пьяными людьми в общественных местах. 73 человека – безработные.

- Проведенной проверкой выявлены нарушения установленного порядка учета статистических данных о цели приезда иностранцев, их социальном положении, а также данных, характеризующих связь обвиняемых с потерпевшими по гендерным, родственным и иным признакам, - отмечают в прокуратуре. - Всего в ходе проверки вскрыто более 100 искажений статистических сведений.

Кто и зачем допускает эти искажения непонятно, однако, отметим, что преступление остается преступлением вне зависимости от национальности, пола и возраста преступника

ИСТОЧНИК KP.RU

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