В Угличе мужчина украл сотовый телефон из подсобного помещения автомойки

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-18T15:17:23+03:00

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В полицию Углича обратилась 28-летняя местная жительница, у которой неизвестные похитили мобильный телефон. Потерпевшая рассказала, что гаджет украли из подсобного помещения автомойки.

- В результате расследования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был установлен 43-летний подозреваемый мужчина, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - У него был изъят похищенный телефон.

Сумма нанесенного ущерба составила порядка пяти тысяч рублей. По фату случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU