СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-18T14:08:28+03:00

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В Ярославской области прекратили уголовное дело против экс-мэра Ростова Великого Юрия Бойко. Такое решение 17 сентября принял Ярославский областной суд.

Напомним, Юрия Бойко обвиняли в том, что будучи мэром Ростова Великого он принял работы по строительству сетей водоснабжения и канализации в городе, хотя часть из них по факту не была сделана. В июле Ростовский районный суд признал Бойко виновным в халатности и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Однако осужденный подал апелляцию и выиграл.

В суде пояснили, что уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU