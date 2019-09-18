В Ярославской области прекратили уголовное дело против экс-мэра Ростова Великого
В Ярославской области прекратили уголовное дело против экс-мэра Ростова Великого Юрия Бойко. Такое решение 17 сентября принял Ярославский областной суд.
Напомним, Юрия Бойко обвиняли в том, что будучи мэром Ростова Великого он принял работы по строительству сетей водоснабжения и канализации в городе, хотя часть из них по факту не была сделана. В июле Ростовский районный суд признал Бойко виновным в халатности и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Однако осужденный подал апелляцию и выиграл.
В суде пояснили, что уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.
ИСТОЧНИК KP.RU