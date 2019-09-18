Областного депутата шокировало состояние амбулатории под Переславлем-Залесским

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-18T13:24:08+03:00

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Депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин оказался в шоке от состояния врачебной амбулатории в поселке Ивановском под Переславлем-Залесским, которую он посетил 18 сентября.

- Был потрясен состоянием старого здания и замороженным строительством здания нового ФАПа. Также увидел автомобиль, на котором доктор ездит на вызовы по окрестным деревням. Всего лишь 100 км до Москвы, а такая разруха и запустение. Почему жители села брошены и получают медпомощь в некачественном помещении с отваливающимся потолком и плесенью на стенах в кабинетах. И привозят их туда на разваливающейся и гнилой автомашине? - написал он в фейсбуке.

С тем, что так быть не должно, согласны и в Переславской ЦРБ, структурным подразделением которой является Ивановская амбулатория. Но подчеркивают, что даже в таких условиях медицинская помощь населению продолжает оказываться.

- С понедельника по пятницу прием ведут две медсестры. С 1 августа врачебный прием ведется два раза в неделю. В дни приема здесь обследуется около 10 человек. Также в Ивановскую амбулаторию периодически организуется выезды главных специалистов (хирург, невролог, травматолог, кардиолог, педиатр, гинеколог и других). Ближайший выезд запланирован на 26 сентября. В отдаленные населенные пункты, приписанные к Ивановской амбулатории, регулярно осуществляется выезд мобильного ФАПа, со взятием анализов, возможностью проведения ЭКГ, осмотра гинеколога и терапевта. Например, 24 августа в Ивановскую амбулаторию был организован выезд передвижного маммографа с проведением обследования и консультаций врача-маммолога ООО «Медичинский центр диагностики и профилактики», бесплатно по полису ОМС. Было обследовано 53 человека. Для сельского населения на базе городской поликлиники взрослых организован кабинет врача-терапевта для прима жителей района. В случае экстренной необходимости помощь населению пос. Ивановское круглосуточно оказывается бригадами СМП города и района, - прокомментировал ситуацию представитель Переславской ЦРБ Михаил Филиппов.

Также от напомнил, что в 2018 году в амбулатории починили крышу, а в четвертом квартале этого года запланирован косметический ремонт. При этом Филиппов предложил Сергею Хабибуллину как депутату учесть необходимость ремонта медучреждения при формировании бюджета области на следующий год.

- Вы – депутат областной думы и работаете над бюджетом, вот и представляйте интересы района, лоббируйте, чтобы заложили в бюджет. Ваши фотографии вам в помощь, - отметил Филиппов.

По поводу недостроенного ФАПа в больнице ответили, что Переславская ЦРБ не является заказчиком работ, а соответственно никакого отношения к его содержанию не имеет.

Напомним, 17 сентября на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению было озвучено, что в регионе есть проблемы с поставкой лекарств и лучевой терапией для онкобольных. А также был озвучен список районов области, где больше всего больных раком.

ИСТОЧНИК KP.RU