В Ярославле эвакуировали школу № 18 второй раз за неделю

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-18T12:07:32+03:00

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В среду, 18 сентября, в Ярославле эвакуировали школу № 18. Учеников и сотрудников вывели из здания около 11 часов утра. На месте работают спецслужбы.

В МЧС подтвердили информацию, сообщив, что по запросу полиции к учебному учреждению была направлена пожарная машина и четверо спасателей. По словам очевидцев, кроме пожарных в школе работают силовики.

Отметим, за неделю это уже второй раз, когда в школе № 18 происходит эвакуация. 12 сентября из-за подозрительного сообщения в соцсетях педагоги вызвали полицию и вывели всех из здания. В это время проходили родительские собрания. По факту ложного сообщения проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU