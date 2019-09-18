В мэрии Ярославля прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-18T11:56:15+03:00

Изменить размер текста: A A

18 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по социальной политике первый заместитель директора городского департамента образования Елена Ильина рассказала о результатах ЕГЭ этого года. По ее данным, 99,5% участников сдали экзамен. Только 24 человека из 3406 сдававших не справились с заданиями. При этом 47 выпускников школ Ярославля получили на ЕГЭ по 100 баллов. Некоторые сумели набрать высший балл сразу по нескольким предметам. В итоге 100-балльных результатов в городе набрался 51.

Кроме того, Елена Ильина рассказала, какие нововведения в проведении ЕГЭ ожидаются в новом учебном году.

- Сейчас идут общественные обсуждения расписания ЕГЭ на 2020 год. Прогнозируется, что если раньше в первый день экзаменационной кампании, который обычно приходился на 24-26 мая, дети сдавали два экзамена – географию и литературу, то теперь будет три. В этот день добавится еще ЕГЭ по информатике. Кроме того, в предыдущие годы для экзамена по обществознанию выделялся целый день. Сейчас его хотят поставить вместе с аттестацией по химии, - сообщила Ильина.

Также она прокомментировала слухи о ЕГЭ, которые ходят в последнее время. В частности, некоторые ожидают, что к обязательным для сдачи предметам – русскому языку и математике – в 2020 году добавят еще иностранный язык. Также есть версия, что ЕГЭ в следующем году отменят вовсе. Елена Ильина пояснила, что никаких официальных документов, подтверждающих первое или второе, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU