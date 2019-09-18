На дороге Ярославль-Рыбинск «Приора» сбила лося. Молодой водитель госпитализирован

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-18T10:24:59+03:00

Дикое животное выскочило под колеса в темное время суток

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 17 сентября, на дороге Ярославль-Рыбинск произошло серьезное ДТП. Около 19:35 на неосвещенном участке дороги из лесополосы на проезжую часть выскочил лось. Дикое животное сбила «Лада Приора», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. От удара у легковушки смяло ветровое стекло и крышу. Водитель госпитализирован с травмами.

Напомним, в субботу на трассе в Ярославской области произошла автомобильная катастрофа. Встречный грузовик протаранил автобус с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU