2019-09-18T10:24:59+03:00
Происшествия

На дороге Ярославль-Рыбинск «Приора» сбила лося. Молодой водитель госпитализирован

Дикое животное выскочило под колеса в темное время суток
Роман РЫЖИКОВ
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ДПС проводит проверкуДПС проводит проверкуФото: УМВД по Ярославской области
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Вечером во вторник, 17 сентября, на дороге Ярославль-Рыбинск произошло серьезное ДТП. Около 19:35 на неосвещенном участке дороги из лесополосы на проезжую часть выскочил лось. Дикое животное сбила «Лада Приора», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. От удара у легковушки смяло ветровое стекло и крышу. Водитель госпитализирован с травмами.

Напомним, в субботу на трассе в Ярославской области произошла автомобильная катастрофа. Встречный грузовик протаранил автобус с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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