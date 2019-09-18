2019-09-18T09:14:54+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали серийного вора автомобильных регистраторов

Преступник совершил семь аналогичных преступлений
Полина ЗАЙЦЕВА
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Каждый раз мужчина действовал о одной схеме.Каждый раз мужчина действовал о одной схеме.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Красноперекопского района Ярославля обратился местный житель, у которого из автомобиля неизвестные похитили автомобильный регистратор. В ходе розыска был установлен 28-летний подозреваемый.

- В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению еще шести аналогичных преступлений в Красноперекопском районе Ярославля, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Во всех случаях он разбивал стекло передней двери припаркованного автомобиля и похищал видеорегистраторы.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Подсудимому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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