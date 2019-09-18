2019-09-18T08:49:39+03:00
Общество

В лесах Ярославской области проложили 800 километров противопожарных полос

Работы проводятся в рамках реализации плана по обеспечению противопожарной безопасности на территории лесных массивов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Помимо профилактики, на территории региона проводятся инспекции.Помимо профилактики, на территории региона проводятся инспекции.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области в рамках реализации плана по обеспечению противопожарной безопасности на территории лесов активно проводится ряд профилактических работ. С начала 2019 года в лесах региона проложено 800 километров минерализованных противопожарных полос.

- Кроме того, в рамках реализации плана было установлено 136 плакатов, 87 стендов, порядка 300 аншлагов, 190 шлагбаумов, прочищено 67 километров просек, благоустроено более 300 мест отдыха, - прокомментировали в Правительстве Ярославской области.

Помимо профилактики, на территории региона проводятся инспекции. В этом сезоне лесники выявили 55 нарушений правил пожарной безопасности. На 20 нарушителей наложен штраф в размере одного миллиона 770 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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