В лесах Ярославской области проложили 800 километров противопожарных полос
В Ярославской области в рамках реализации плана по обеспечению противопожарной безопасности на территории лесов активно проводится ряд профилактических работ. С начала 2019 года в лесах региона проложено 800 километров минерализованных противопожарных полос.
- Кроме того, в рамках реализации плана было установлено 136 плакатов, 87 стендов, порядка 300 аншлагов, 190 шлагбаумов, прочищено 67 километров просек, благоустроено более 300 мест отдыха, - прокомментировали в Правительстве Ярославской области.
Помимо профилактики, на территории региона проводятся инспекции. В этом сезоне лесники выявили 55 нарушений правил пожарной безопасности. На 20 нарушителей наложен штраф в размере одного миллиона 770 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU