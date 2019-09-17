2019-09-17T18:10:18+03:00
Происшествия

В Ярославле липовый продавец косметики обманула людей на 25 миллионов

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мошенница занимала у знакомых деньги для «покупки» партии товара и обещала им процент от выручки, однако, деньги не отдавала.Мошенница занимала у знакомых деньги для «покупки» партии товара и обещала им процент от выручки, однако, деньги не отдавала.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудят 60-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве. С августа 2016 года по декабрь 2017 женщина выдавала себя за продавца биологически-активных добавок и косметики. Мошенница занимала у знакомых деньги для «покупки» партии товара и обещала им процент от выручки, однако, деньги не отдавала.

- Она обманула 10 человек на сумму около четырех миллионов рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Следует отметить, что преступление свершено в период рассмотрения в отношении злоумышленницы уголовного дела по обвинению ее в аналогичном мошенничестве на сумму 21 миллион рублей.

Таким образом, общая сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей. В декабре 2017 суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Дата рассмотрения нового дела еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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