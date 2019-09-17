В ярославском кафе рыжий таракан лакомился вареньем и сметаной

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-17T16:56:10+03:00

Тараканы, не смущаясь ползали по посуде/ФОТО: "Подслушано в Ярославле"

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В соцсетях снова появились скандальные кадры с едой и живностью. На этот раз в креманки с вареньем и сметаной заполз рыжий таракан. Усатый решил полакомиться угощением, и, не стесняясь, перебирал лапками по посуде.

Автор поста в паблике «Подслушано в Ярославле» попросил ярославцев угадать название кафе, где это происходит.

В комментариях появились предположения, но точно нельзя сказать, в каком заведении ползают неприятные насекомые.

– Сейчас в 50% заведений антисанитария, – считает подписчик. – Это вы еще крыс не видели, или как тараканы по разделочным доскам бегают, да и вообще по всему, что есть на кухне.

Еще один ярославец предложил автору следующий раз не публиковать такое в сети, а показать кадры владельцу заведения и попросить денег за молчание.

– Это не шантаж, только бизнес, – считает мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU