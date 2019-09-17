Продавцов с Дзержинского рынка переведут на другие торговые площадки Ярославля

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-17T16:25:24+03:00

Продавцам с Дзержинского рынка предложат другие места. Фото: Мэрия Ярославля

Часть предпринимателей продолжат торговать на уличных площадках у сгоревшего здания

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Часть продавцов с Дзержинского рынка Ярославля переведут на другие торговые площадки. Об этом 17 сентября сообщили в мэрии города.

— Мы предоставим арендаторам, потерявшим имущество, свободные места на муниципальных рынках, — сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Ярославля Наталия Скорюкова.

При этом им предоставят скидку в размере 50% на аренду мест. Для заключения договора о предоставлении торгового места предпринимателю необходимо предъявить в управляющую муниципальным рынком компанию копию заключённого договора на право аренды места на Дзержинском рынке.

Тем предпринимателям, которые готовы торговать на улице, предоставят места на открытых ярмарочных площадках у основного здания Дзержинского рынка.

На сегодняшний день известно, что из-за пожара на Дзержинском рынке 15 сентября пострадали 212 торговых точек, 104 предпринимателя лишились оборудования и товара. Собственники здания намерены восстановить его в максимально сжатые сроки.

НА ЗАМЕТКУ

Всю необходимую информацию по вопросам аренды свободных мест можно получить по следующим номерам телефонов: — АО «Центр» (ул. Депутатская, д.7), тел. 8-930-121-98-49; — АО «Ленинский рынок» (ул. Чкалова, д.17а), тел.73-37-17; — МУП «Ярмарки Дзержинского района» (пересечение ул. Труфанова и ул. Панина, ул. Пионерская напротив д.1, ул. Урицкого у д.71), тел. 8-906-527-11-12.

ИСТОЧНИК KP.RU