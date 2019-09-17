2019-09-17T15:51:20+03:00
Политика

Ярославский театр имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В новом статусе у театра новые перспективыВ новом статусе у театра новые перспективыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин присвоил ярославскому театру имени Федора Волкова статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, подписав соответственный указ. Теперь минкульт должен внести театр в свод таких же памятников, а правительство должно обеспечить Первому русскому материальные, финансовые и правовые условия в новом статусе .

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию. Это случилось после скандала, возникшего вокруг идеи объединения Волковского театра с Александринкой. В августе труппу познакомили с новым худруком. Им стал Сергей Пускепалис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителем администрации ярославского губернатора назначен Илья Баланин
В Ярославской области кинолог с собакой поймали мужчину, который пытался бросить за забор колонии наркотики
В Ярославле за продажу и употребление героина осудили 33-летнюю женщину
Ремонтировать дороги в Ярославле будет фирма «Ольга»
Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте
В Ярославле на Фрунзе убрали пешеходный переход и место для разворота
Активные ярославские доноры получат скидку в кафе и магазинах
Директора крупного рыбинского автомобильного предприятия отправили под арест на два месяца
Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги
В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать
Женщину госпитализировали с травмами. Подробности ДТП на Угличской
Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу
«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде
Мерседес выехал на встречку: появилось видео с мото-ДТП на Свободе
Из-за помойки машин не видно: на Угличской в Ярославле сбили мужчину
У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток
Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
В Ярославле сбили подростка в наушниках