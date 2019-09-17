Ярославский театр имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-17T15:51:20+03:00

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Президент России Владимир Путин присвоил ярославскому театру имени Федора Волкова статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, подписав соответственный указ. Теперь минкульт должен внести театр в свод таких же памятников, а правительство должно обеспечить Первому русскому материальные, финансовые и правовые условия в новом статусе .

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию. Это случилось после скандала, возникшего вокруг идеи объединения Волковского театра с Александринкой. В августе труппу познакомили с новым худруком. Им стал Сергей Пускепалис.

ИСТОЧНИК KP.RU