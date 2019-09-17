2019-09-17T15:49:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области кинолог с собакой поймали мужчину, который пытался бросить за забор колонии наркотики

Подозреваемого передали полиции
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В Ярославской области сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №2 задержали 35-летнего мужчину, который пытался доставить на территорию учреждения наркотики. Подозреваемый хотел перебросить свертки через забор.

Кинолог с собакой обнаружили два свертка с веществом. Мужчину и наркотики передали в полицию.

Экспертиза подтвердила, что в колонию действительно мог попасть гашиш, массой около 290 граммов.

– В подобных случаях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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