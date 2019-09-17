В Ярославле за продажу и употребление героина осудили 33-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-17T15:04:47+03:00

В ходе досмотра у преступницы были обнаружены свертки с двумя разными наркотиками. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Преступница отправится в колонию на пять с половиной лет

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В Ярославле осудили 33-летню жительницу Тутаева, которая обвинялась в употреблении распространении наркотических веществ. Следствием установлено, что в феврале 2019 года женщина купила восемь граммов героина. Однако только часть наркотика она оставила себе.

- Другую часть женщина разместила по трем «тайникам», зафиксировав их местоположение посредством мобильного телефона и передав данные сведения своему соучастнику в целях дальнейшего сбыта героина покупателям бесконтактным способом, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - На следующий день женщина приобрела другой наркотик, производный от N-метилэфедрона, массой около полуграмма.

В этот же день преступница была задержана сотрудниками полиции. В ходе досмотра у нее были обнаружены свертки с наркотиками. Обвиняемая признала свою вину. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU