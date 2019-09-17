2019-09-17T15:03:27+03:00
Общество

Ремонтировать дороги в Ярославле будет фирма «Ольга»

Она будет заделывать ямы во втором полугодии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле прошел аукцион на выбор подрядчика по текущему содержанию дорог и ямочному ремонту во втором полугодии 2019 года. На торги была подана всего одна заявка – от ярославского ремонтно-технического предприятия «Ольга». Оно и стало победителем. Стоимость разыгранного контракта составила 18,7 миллионов рублей.

До этого данная компания никогда не занималась ремонтом дорог в Ярославле. На сайте фирмы говорится, что ее специализация – ремонт автотехники. Возможно, предприятие планирует передать нанять субподрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский театр имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия
Руководителем администрации ярославского губернатора назначен Илья Баланин
В Ярославской области кинолог с собакой поймали мужчину, который пытался бросить за забор колонии наркотики
В Ярославле за продажу и употребление героина осудили 33-летнюю женщину
Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте
В Ярославле на Фрунзе убрали пешеходный переход и место для разворота
Активные ярославские доноры получат скидку в кафе и магазинах
Директора крупного рыбинского автомобильного предприятия отправили под арест на два месяца
Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги
В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать
Женщину госпитализировали с травмами. Подробности ДТП на Угличской
Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу
«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде
Мерседес выехал на встречку: появилось видео с мото-ДТП на Свободе
Из-за помойки машин не видно: на Угличской в Ярославле сбили мужчину
У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток
Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
В Ярославле сбили подростка в наушниках