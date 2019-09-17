Ремонтировать дороги в Ярославле будет фирма «Ольга»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-17T15:03:27+03:00

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В Ярославле прошел аукцион на выбор подрядчика по текущему содержанию дорог и ямочному ремонту во втором полугодии 2019 года. На торги была подана всего одна заявка – от ярославского ремонтно-технического предприятия «Ольга». Оно и стало победителем. Стоимость разыгранного контракта составила 18,7 миллионов рублей.

До этого данная компания никогда не занималась ремонтом дорог в Ярославле. На сайте фирмы говорится, что ее специализация – ремонт автотехники. Возможно, предприятие планирует передать нанять субподрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU