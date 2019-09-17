2019-09-17T14:31:34+03:00
Происшествия

Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте

Утром из-за этого образовался транспортный коллапс
Екатерина РЯБЦЕВА
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Фото в группе "Подслушано у водителей" разместил Григорий СидяковФото в группе "Подслушано у водителей" разместил Григорий Сидяков
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Во вторник, 17 сентября, в Ярославле на Московском проспекте Фольксваген влетел в разделительный забор и протаранил его. Со слов очевидцев, это случилось около 10 часов утра.

Фотографии и видео происшествия быстро распространились в социальных сетях. Проспект встал в пробку. Проезжающие мимо водители не видели следов торможения и уверены, что знак аварийной остановки стоял в нужном месте.

Действительно ли водитель не справился с управлением, или причина ДТП в чем то другом – еще предстоит выяснить.

По предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП на Московском проспекте в Ярославле .Автор: Анастасия Козик

ИСТОЧНИК KP.RU

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