Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте
Во вторник, 17 сентября, в Ярославле на Московском проспекте Фольксваген влетел в разделительный забор и протаранил его. Со слов очевидцев, это случилось около 10 часов утра.
Фотографии и видео происшествия быстро распространились в социальных сетях. Проспект встал в пробку. Проезжающие мимо водители не видели следов торможения и уверены, что знак аварийной остановки стоял в нужном месте.
Действительно ли водитель не справился с управлением, или причина ДТП в чем то другом – еще предстоит выяснить.
По предварительным данным, никто не пострадал.
ДТП на Московском проспекте в Ярославле .Автор: Анастасия Козик
ИСТОЧНИК KP.RU