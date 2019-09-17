В Ярославле на Фрунзе убрали пешеходный переход и место для разворота
В Ярославле в начале проспекта Фрунзе убрали пешеходные переходы и место для разворота.
Подписчики паблика «Подслушано у водителей» выложили несколько постов с фотографиями дорожных работ.
Ярославцы удивились такому решению властей, но предположили, что, если это сделано для разгрузки транспортного потока, то это не поможет: машины все-равно будут скапливаться на разворот на перекрестке Фрунзе и Суздальского шоссе. Без пешеходного перехода горожанам также придется нелегко.
– Если ограждение не поставят, то пешеходы так и будут бегать, только теперь не по пешеходному переходу, – считает пользовательница Мария.
А Евгений вслед за ней предполагает, что для ярославцев и забор – не помеха: особо активные могут и перепрыгнуть.
В департаменте городского хозяйства пояснили целесообразность таких действий. За последние три года в этом месте было много ДТП, а также имеется транспортный застой и аварии с участием пешеходов.
Где теперь переходить дорогу и разворачиваться, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU