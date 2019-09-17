2019-09-17T12:20:38+03:00
Общество

Активные ярославские доноры получат скидку в кафе и магазинах

Для этого им нужно сдать кровь более трех раз в год
Екатерина РЯБЦЕВА
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Применить карту можно в 16 организацияхПрименить карту можно в 16 организацияхФото: Правительство Ярославской области
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Ярославская областная станция переливания крови запустила программу лояльности для доноров, которые сдают кровь более трех раз за год.

Активным донорам вручат специальную карту. С помощью нее они смогут получить скидку от 5% до 50% на товары и услуги в магазинах, отелях, кафе, медицинских центрах, аптеках, а также предприятиях бытового обслуживания.

Всего применить карту можно в 16 организациях.

– Нередко спасти жизнь человека врачам помогает именно донорская кровь, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Она нужна пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев, получившим тяжелые травмы, ожоги, некоторым роженицам и новорожденным младенцам, пациентам с гематологическими заболеваниями и онкологическим больным, проходящим химиотерапию.

Такие же программы лояльности действуют и в других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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