2019-09-17T11:53:51+03:00
Происшествия

Директора крупного рыбинского автомобильного предприятия отправили под арест на два месяца

Павла Кузнецова обвиняют в хищении средств из федерального бюджета
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Директор предприятия соврешал незаконные операции с субсидиямиДиректор предприятия соврешал незаконные операции с субсидиямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Рыбинский суд избрал меру пресечения для директора «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова.

Его арестовали на два месяца, до 13 ноября 2019 года. Руководитель крупного предприятия обвиняется в хищении крупной суммы денег и незаконных операциях с субсидиями – статья 159 часть 4.

Есть версия, что Кузнецов заказывал на федеральные средства, направленные на поддержку отечественного автопрома, спецтехнику в Китае.

Сотрудники ярославского УФСБ задержали директора завода прямо на его рабочем месте в Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский театр имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия
Руководителем администрации ярославского губернатора назначен Илья Баланин
В Ярославской области кинолог с собакой поймали мужчину, который пытался бросить за забор колонии наркотики
В Ярославле за продажу и употребление героина осудили 33-летнюю женщину
Ремонтировать дороги в Ярославле будет фирма «Ольга»
Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте
В Ярославле на Фрунзе убрали пешеходный переход и место для разворота
Активные ярославские доноры получат скидку в кафе и магазинах
Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги
В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать
Женщину госпитализировали с травмами. Подробности ДТП на Угличской
Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу
«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде
Мерседес выехал на встречку: появилось видео с мото-ДТП на Свободе
Из-за помойки машин не видно: на Угличской в Ярославле сбили мужчину
У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток
Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
В Ярославле сбили подростка в наушниках