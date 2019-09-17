Директора крупного рыбинского автомобильного предприятия отправили под арест на два месяца
Павла Кузнецова обвиняют в хищении средств из федерального бюджета
Директор предприятия соврешал незаконные операции с субсидиямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Рыбинский суд избрал меру пресечения для директора «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова.
Его арестовали на два месяца, до 13 ноября 2019 года. Руководитель крупного предприятия обвиняется в хищении крупной суммы денег и незаконных операциях с субсидиями – статья 159 часть 4.
Есть версия, что Кузнецов заказывал на федеральные средства, направленные на поддержку отечественного автопрома, спецтехнику в Китае.
Сотрудники ярославского УФСБ задержали директора завода прямо на его рабочем месте в Рыбинске.
ИСТОЧНИК KP.RU