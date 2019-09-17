Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-17T10:49:50+03:00

Он уже был судим и нигде не работал

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Жительница Переславля-Залесского обратилась в полицию. Она рассказала, что припарковала свою «Шкоду» на улице Ямской, а кто-то украл из машины парикмахерские ножницы и деньги.

Ущерб оказался не маленький – более 10 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. 21-летний парень нигде не работал и уже был судим.

Он пытался оправдаться, что дверь в машине была не заперта.

– Следственным подразделением ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – рассказали в полиции.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU