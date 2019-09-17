Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги
Он уже был судим и нигде не работал
Изменить размер текста:
Жительница Переславля-Залесского обратилась в полицию. Она рассказала, что припарковала свою «Шкоду» на улице Ямской, а кто-то украл из машины парикмахерские ножницы и деньги.
Ущерб оказался не маленький – более 10 тысяч рублей.
Правоохранители нашли подозреваемого. 21-летний парень нигде не работал и уже был судим.
Он пытался оправдаться, что дверь в машине была не заперта.
– Следственным подразделением ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело, – рассказали в полиции.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU