Женщину госпитализировали с травмами. Подробности ДТП на Угличской

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-17T09:27:17+03:00

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Накануне вечером, 16 сентября, на улице Угличской в Ярославле, возле дома № 66а сбили пешехода. Очевидцы сообщали, что под колеса автомобиля попал пожилой мужчина. Судя по камерам видеонаблюдения, ДТП произошло в 19:30. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, на неосвещенном участке дороги.

В полиции сообщили, что на Угличской произошло ДТП с участием женщины-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте и была сбита «Датсуном», за рулем которого находился 70-летний водитель. 80-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами.

- После закрытия Добрынинского моста движение на этом участке дороги очень активное, плюс ремонт стоянки у депо - все машинами заставлено вдоль дороги! – пишет Ника Бикчураева в группе Жесть Ярославль Вконтакте. - Пешеходника от конца Углической и до первой Жилой нет ни одного, как и освещения по вечерам!

ИСТОЧНИК KP.RU