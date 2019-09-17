2019-09-17T08:58:13+03:00
Спорт

Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу

Они стали лучшими среди более чем тысячи атлетов
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Спорт Ярославль/vk.comСпорт Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:

В Бухаресте прошел Кубок мира по джиу-джитсу U14 и U16. В одном из наиболее значимых состязаний сразились 1288 спортсменов из 40 стран мира. И девять ярославских бойцов стали лучшими в своих категориях!

Ребята из Ярославля, Рыбинска и Углича представляли страну в дисциплине не-ваза, где самое главное – перевести противника в борьбу на земле и быстро закончить бой болевым или удущающим приемом. В копилке сборной два «золота», два «серебра» и пять бронзовых медалей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24