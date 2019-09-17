Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу
Они стали лучшими среди более чем тысячи атлетов
Спорт Ярославль/vk.com
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В Бухаресте прошел Кубок мира по джиу-джитсу U14 и U16. В одном из наиболее значимых состязаний сразились 1288 спортсменов из 40 стран мира. И девять ярославских бойцов стали лучшими в своих категориях!
Ребята из Ярославля, Рыбинска и Углича представляли страну в дисциплине не-ваза, где самое главное – перевести противника в борьбу на земле и быстро закончить бой болевым или удущающим приемом. В копилке сборной два «золота», два «серебра» и пять бронзовых медалей!
ИСТОЧНИК KP.RU