Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-17T08:58:13+03:00

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В Бухаресте прошел Кубок мира по джиу-джитсу U14 и U16. В одном из наиболее значимых состязаний сразились 1288 спортсменов из 40 стран мира. И девять ярославских бойцов стали лучшими в своих категориях!

Ребята из Ярославля, Рыбинска и Углича представляли страну в дисциплине не-ваза, где самое главное – перевести противника в борьбу на земле и быстро закончить бой болевым или удущающим приемом. В копилке сборной два «золота», два «серебра» и пять бронзовых медалей!

ИСТОЧНИК KP.RU